Aydın'da 90 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ilçesinde, yurt dışına kaçmayı planlayan 90 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri kaçmak göçmenlere yönelik düzenledikleri operasyon sonucunda 2 lastik bot durdurdu.
90 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 30 erkek, 15 kadın ve 45 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.