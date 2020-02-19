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Aydın'da 90 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ilçesinde, yurt dışına kaçmayı planlayan 90 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güncel / 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:27
Aydın'da 90 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri kaçmak göçmenlere yönelik düzenledikleri operasyon sonucunda 2 lastik bot durdurdu.

90 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 30 erkek, 15 kadın ve 45 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AfganistanFilistinKaçak GöçmenMısırSahil Güvenlik

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