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Aşırı sağcı Alman partiden ırkçı saldırı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) hakkında, çocuklara dağıttığı boyama kitabında ırkçılık yapıldığı ve halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Siyaset / 19 Şubat 2020 Çarşamba 21:43
Aşırı sağcı Alman partiden ırkçı saldırı

Krefeld Savcılığı, boyama kitabında, Türk bayrakları sallanan bir düğün konvoyunda aracın içindeki fesli erkeklerin tabanca ile karikatürize edilmesi, yüzme havuzlarını doldurup görgüsüzce davranan Arap mültecilerin resmedilmesi üzerine soruşturma başlattı.

AFD'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Alman medyasında yer alan haberlerde, ''Boyama için Kuzey Ren-Vestfalya'' adlı kitapçıkların, geçen hafta AfD'lilerin Krefeld'deki bir etkinliğinde dağıtıldığı belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi basın sözcüsü, AfD'nin hazine yardımlarının yanlış kullanıp kullanmadığını meclisin inceleme kararı aldığını bildirdi.

AfD'den yapılan açıklamada ise yapılan eleştirilerin "sanat ve hiciv özgürlüğüne saldırı" olarak görüldüğü ifade edildi.

Kaynak : AA

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