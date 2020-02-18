'Rusya'yla yapılan müzakerelerden sonuç çıkmadı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de kabine toplantısından sonra açıklama yaptı.



Moskova'da gerçekleştirilen İdlib görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını belirten Kalın 'Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik.' dedi.



Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



Kalın'ın açıklamalarından satır başları:



Millet Kütüphanesi açılıyor. İnşallah çok büyük bir değişime neden olacağına inanıyoruz. Perşembe günü açıldığında kütüphanemizde 1,5 milyon kitap olacak. Çok önemli koleksiyonlar var.



İDLİB



- İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. İsteğimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır.



Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.Askeri gözlem noktalarımız değişmeyecek.







LİBYA



Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hafter tarafı süreci sabote ediyor. Alınan kararlara rağmen Hafter'e yardımlar sürüyor.



KORONAVİRÜS



- Bir diğer önemli konu koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Tüm dünyanın gündemini tutuyor. Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık ve bir ülkemizde vaka ile karşılaşılmadı. Çin yönetiminin de ciddi bir tedbir aldığını biliyoruz.



GEZİ PARKI KARARI



Mahkemenin verdiği bir karardır ve karar hakkında yorum yapmak doğru olmaz. Gezi olaylarının bu ülkeye verdiği zararı unutmamak gerek. Vandallıktan ayrıştırmaya kadar her türlü olayları körükleyen bir durumdu. O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım.







SİSTEM TARTIŞMASI



Cumhurbaşkanlığı Sistemi çok uzun uzun tartışıldı. Sayın Gül'ün farklı bir görüşü olabilir. Ama bu tartışma yapıldı, referandum yapıldı ve sisteme geçildi. Bunu tartışmaya açabilirler. Kuvvetler ayrılığının en net şekilde ortaya konulduğu sistem bu sistemdir. Ben bu gündemin ilkesel olarak sistemin tartışılmasından ziyade, bir takım siyasi arayışların devamı niteliğinde görüyorum. '