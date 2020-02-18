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Reuters: Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Haberini Rusya'dan yapılan açıklamalara dayandıran haber ajansının verdiği bilgiye göre, askerler Suriye'nin kuzeydoğusunda birlikte devriye gezdi.

Güncel / 18 Şubat 2020 Salı 16:42
Reuters: Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Rus heyetin Ankara'da görüşme yaptığı gün Türk ordusunun İdlib'de saldırıya uğraması üzerine iptal edilen ortak devriyeler, yeniden başladı.

Reuters, Türk ve Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda bugün tekrar devriye gezdiğini bildiriyor. Ajans, haberini Rusya'nın yaptığı açıklamaya dayandırdı.

Türkiye ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana söz konusu bölgede ortak devriyelere imza atıyor.

Bugün Moskova'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Türk heyeti, Ruslarla İdlib'deki son durumu görüştü.

MoskovaİdlibSuriyeRusya

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