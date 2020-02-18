Moskova'da kritik toplantı sona erdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeler olabilir' ifadesini kullandı. Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de, 148 bin sivil daha son altı günde saldırılardan kaçarak Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.



Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler bugün sona erdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00'da basına kapalı başlayan görüşmelere diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katıldı.



Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki görüşmelere ilişkin 'Karşılıklı ateşkesin tesis edilmesi, Soçi Mutabakatı'na tekrar geri dönülmesi ve sahadaki ortak devriye dahil görüşleri paylaştılar' dedi. Çavuşoğlu, 'Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeler olabilir' ifadesini kullandı.



İHTİLAF KONULARI



Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de Soçi'de İdlib konulu bir mutabakata vardı. Moskova'nın tavrı ise, İdlib mutabakatının güncellenmesinden yana. Türkiye ve Rusya arasında 10 maddelik ihtilafta kalınan noktalar ise şu şekilde sıralanıyor:



İdlib gerginliği azaltma bölgesinin korunamamış olması ve Türkiye'nin gözlem noktalarına ulaşamaması.



Rusya'nın, İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri almaması ve buna bağlı olarak mevcut statükonun korunamaması.



Silahsızlandırma bölgesinin sınırlarının belirlenememesi. Böylelikle, Türk ve Rus askerleri tarafından İnsansız hava araçlarıyla havada denetim yapılamaması.



M4-M5 otoyolunun, güvenliğinin sağlanarak trafiğe açılamaması.



İdlib'de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemler alınamaması.



SINIRA GÖÇ SÜRÜYOR



Öte yandan, Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucunda son 6 günde 148 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç ederken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.