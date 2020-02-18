MHP Lideri Devlet Bahçeli’den sert çıkış: Sen hangi örgütün fermanını okuyorsun?

Türkiye'nin milli meselelerinde devletinin ve milletinin yanında olmayan muhalefete sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, yaptığı son dakika çıkışında “Ülkemiz çok cepheli, çok yönlü bir mücadelenin içindedir. Bunu inkar etmek akla aykırıdır. Bekamızla doğrudan ilişkilidir” derken 'Türkiye sıkıştı' diyen Kılıçdaroğlu'na da 'Sen hangi örgütün fermanını okuyorsun?' diye seslendi.İşte Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkanlar;



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubu, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin son dakika açıklamalarıyla önemli anlara sahne oldu. Bahçeli'nin gündeminde Suriye sınırındaki gelişmeler, rejim ve destekçileri, Türkiye'de muhalefetin durumu gibi konular vardı.



Geçtiğimiz grup toplantısında gündeminde Esad rejiminin saldırıları olan Bahçeli 'Bu eli kanlı katil defolup gitmeden mazlumlar rahat etmeyecek bizim de kalbimiz soğumayacaktır' demişti.



Bahçeli'nin zaman zaman sert çıkışlar yaptığı konuşmasında MHP grubu sık sık alkışlarla karşılık verdi. İşte Bahçeli'nin son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;



'Ülkemizin yararına olacak her hayırlı adım ve atılımın yanında akılla, sabırla yerimizi alırız. Dava, tarih, devlet ve millet aklını kullanıp gerekeni yaparız. Akılsız kişi bir avuç balçık gibidir. Akıl karanlık gecede bir meşale gibidir. Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın yolu, adaletin şuuruyla mukabele ve mücadele etmek ortak aklın, ortak iradenin gereğidir. Bu da birlik beraberliğin ortak paydası ile mümkündür.



ZORLUKLARI MİLLETİMİZİN FERASETİYLE AŞACAĞIZ



Her vicdan sahibi insanımız ağır sorunlarla muhatap olduğumuzu teyit edecektir. Hiçbir sorunla devrilmeyeceğimiz de gerçektir. Dağ ne kadar yüce olursa olsun feraha erdirecek bir yol vardır. O yol da milletimizin ferasetidir. Yeter ki azim ve feraset ortaya çıksın.



Ülkemiz çok cepheli, çok yönlü bir mücadelenin içindedir. Bunu inkar etmek akla aykırıdır. Bekamızla doğrudan ilişkilidir.

