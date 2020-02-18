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Komşusunu eve çağırıp silahla öldürdü

Bursa'da yaşanan olay sonrası katil zanlısı, gözaltına alındı.

Güncel / 18 Şubat 2020 Salı 10:27
Komşusunu eve çağırıp silahla öldürdü

Bursa'nın Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesi'ndeki bir binada oturan Erhan Ç., alt komşusu Emre Şahin'i telefon ederek evine çağırdı.

Bir süre sonra ikili arasında çıkan kavgada Erhan Ç., Emre Şahin'i silahla başından vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Erhan Ç.'nin babası, silah sesini duyması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Erhan Ç., silahla birlikte emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

PolisCumhuriyet

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