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Kavala için yeniden gözaltı kararı!

Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Güncel / 18 Şubat 2020 Salı 21:09
Kavala için yeniden gözaltı kararı!

Kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan kalkışma girişiminin soruşturması kapsamında eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugünkü kararı ile hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildi.

Kararın bozulması talebi ile mahkemeye süre tutum dilekçesi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararın gerekçesinin yazılması ardından istinaf kanun yokuna başvurucağı öğrenildi.

Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Osman KavalaGezi Parkı

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