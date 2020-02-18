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İsrail polisinden anaokuluna baskın!

İsrail polisi, Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi.

3. Sayfa / 18 Şubat 2020 Salı 21:31
İsrail polisinden anaokuluna baskın!
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İsrail polisi, silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi.

Anaokulu Müdürü Rabab Awaida, yaklaşık 40 polisin silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle okula baskın düzenlediğini belirtti.

Polis ekiplerinin çocukların çantalarında arama yaptığını söyleyen Awaida, baskının çocuklar arasında korku ve paniğe neden olduğunu kaydetti.

Kaynak : İHA

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