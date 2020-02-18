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HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, 3 yıl içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu

Güncel / 18 Şubat 2020 Salı 16:14
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

HSBC, 3 yıl içinde bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısının 235 binden 200 bine düşürüleceğini açıkladı.

2019 yılına ilişkin faaliyet bilançosuna göre, HSBC'nin geçen yıl vergi öncesi kârının yüzde 33,9 azalarak 13,35 milyar ABD dolarına gerilediği kaydedildi.

BORÇ SİLİNDİ
Bankanın Avrupa operasyonlarında yatırım ve ticaret bankacılığı alanında toplam 7,3 milyar dolarlık borcun silindiği, bunun geçen yılın kârındaki azalışta etkili olduğu belirtildi.

4,5 MİLYAR DOLARLIK FAALİYET KESİNTİSİ
Açıklamada, ABD ve Avrupa'da hedeflenen performansın altında seyreden operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık maliyet kesintisine gidilmesinin planlandığı da belirtildi

35 BİN KİŞİ ÇIKARILACAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn ise gelecek 3 yıl içerisinde bankanın küresel operasyonlarında çalışanların sayısının yüzde 15 seviyesinde azaltılabileceğini söyledi. Planın uygulanmasıyla bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısı 235 binden 200 bine düşmüş olacak.

YATIRIM VE TİCARİ BANKACILIK OPERASYONLARINDAN KAYNAKLANDI

HSBC'nin 2019'daki vergi öncesi kârı 13 milyar 350 milyon dolar olarak açıklanırken, banka; kârdaki düşüşün Avrupa'daki yatırım ve ticari bankacılık operasyonlarından kaynaklandığını açıkladı.

SALGIN, BREXİT VE FAİZ DÜŞÜKLÜĞÜ ETKİLEDİ

HSBC'nin ana pazarlarında ekonomik büyüme yavaşlıyor. Banka koronavirüs salgını, Brexit süreci ve dünya genelinde faizlerin görülmedik oranda düşük olmasının etkileriyle karşı karşıya.

SADECE İNGİLTERE'DE 40 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Halen Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren bankanın İngiltere'de 40 binden fazla çalışanı bulunuyor..

AvrupaEkonomik BüyümeKuzey AmerikaBankacılıkİngiltere

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