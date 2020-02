Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat

Mahkeme, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tüm suçlardan beraatine ve tahliyesine karar verdi Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in tüm suçlardan beraati kararlaştırıldı Mahkeme, dosyalarının ayrılmasına karar verdiği firari 7 sanık hakkındaki yakalama kararını da kaldırdı.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, karar açıklandı.



Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'nitelik yağma', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi', 'kasten yaralama', 'ağırlaştırılmış yaralama' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, 'yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı'ndan sanıkların beraatine karar verdi.



Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.



- 7 firari sanığın dosyası ayrıldı



Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.



Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.



Kaynak : AA

