DEAŞ Kerkük'te saldırdı: 4 ölü, 2 yaralı

Kerkük kentinin batısında bulunan Dibis ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik kaynaklarına göre, Dibis ilçesinin Çakmaka köyünde yaşanan olayın ardından saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Kaynak : İHA

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