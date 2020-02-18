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DEAŞ Kerkük'te saldırdı: 4 ölü, 2 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük vilayeti kırsalında düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 18 Şubat 2020 Salı 22:27
DEAŞ Kerkük'te saldırdı: 4 ölü, 2 yaralı
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Kerkük kentinin batısında bulunan Dibis ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik kaynaklarına göre, Dibis ilçesinin Çakmaka köyünde yaşanan olayın ardından saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Kaynak : İHA

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