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Çocuğunu içine attı!

İstanbul Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü.

Güncel / 18 Şubat 2020 Salı 10:35
Çocuğunu içine attı!

Akılalmaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları kadın kapaktan alarak çuvala yerleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olay Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Görüntülerde, bir kadının, Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'nın kapağını açarak, oradaki eşyaları çuvala doldurduğu görülüyor. Kadın doldururken elinde dürüm olan bir çocuk, çuvalın ağzını tutuyor.

Kadın kapaktan sürekli olarak eşya alırken son olarak kapaktan çocuk çıkıyor. Kadın çocuğu kucaklayarak indiriyor. Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alıyor. Kadın önde iki çocuk arkasında olay yerinden ayrılıyorlar.

Cep Telefonu

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