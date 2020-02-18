Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine itiraz

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 9 sanığın beraat ettiği, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliye edildiği davada, firari 7 sanığın dosyası ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılamayı yapan mahkemeye süre tutum dilekçesi sundu. Dilekçede, gerekçeli karar açıklanana kadar itiraz hakkının saklı tutulması talep edildi.



Başsavcılık dilekçede, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından beraat kararlarına itiraz edeceğini kaydetti.



Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 kişiye beraat Kaynak : İHA

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