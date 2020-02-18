AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'darbe' söylentilerine sert yanıt

Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki gösteren Çelik, Pavlopulos'un ırkçı bir yaklaşımda bulunduğunu belirterek ,"Tarihsel gerçekçiliği değiştirmeye güçleri yetmez" dedi.



Uygur Türklerine yönelik şiddete değinen Çelik, "Kaygı duyuyoruz,, Türkiye'den resmi heyet gidecek" açıklamasını yaptı.



Rusya'daki İdlib görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklaması yapan Sözcü Çelik, "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. Soçi Mutabakatanı'nın önemi vurgulandı. İnsani felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşımdır. Heyet dönünce kapsamlı bir rapor verecek" dedi.



CHP'deki İş Bankası hisseleriyle ilgili, "Atatürk'ün vasiyetine uyulmadı. Atatürk hepimizin ortak değeri. Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur" açıklamasını yaptı.



Darbe söylentileri



Yeni darbe girişimi iddialarına ilişkin lüzumsuz ve gereksiz bir gündem olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik olduğu. Devlet kurumları demokrasiye bağlılıklarını göstermiştir. Demokrasiye bağlı büyün kurumlarımız uyanık.TSK'ya atılmış çok büyük bir iftiradır " dedi.



Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap veren Çelik, "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan bu açıklamalar demokratik değil. Cumhurbaşkanı'na "maşa" diyen aynaya baksın" açıklamasını yaptı.



