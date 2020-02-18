ABD Yavuz'u gözlüyor mu?

Türkiye'nin hem Fatih hem de Yavuz sondaj gemileriyle petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü Doğu Akdeniz ile ilgili Rum medyası çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. ABD'ye ait casus uçakların son dönemde Doğu Akdeniz'deki uçuşlarını sıklaştırdığını öne süren Rum medyası, söz konusu gelişmeyi 'Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu' başlıkları ile duyurdu.



'YAVUZ'U GÖZLÜYORLAR'



ABD'ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, 'ABD'ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı' diye yazdı. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığına işaret edilen haberlerde, havada 'Dornier C-146A' tipi 4 farklı uçağın dolaştığı kaydedildi.







İSRAİL'E AİT UÇAKLAR DA BÖLGEDE UÇUŞ YAPIYOR



Rum Fileleftheros gazetesi, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 'Lockheed 130H' uçaklarının da Baf Havalimanı'na indiğini yazdı. Gazete İsrail'e ait 'G550' casus uçağı ile Fransa'ya ait 'NorthopGrumman E2C Hawkeye' uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığını belirtti.