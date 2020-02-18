USD (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

ABD Yavuz'u gözlüyor mu?

Rum medyası, Doğu Akdeniz ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD'ye ait casus uçakların bölgedeki uçuşlarını sıklaştırdığını öne süren Fileleftheros gazetesi, uçakların Rum havaalanlarını kullandığını belirtti. Uçakların bölgede uçuş yapmalarının nedeni olarak ise Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz gösterildi.

Güncel / 18 Şubat 2020 Salı 20:19
ABD Yavuz'u gözlüyor mu?

Türkiye'nin hem Fatih hem de Yavuz sondaj gemileriyle petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü Doğu Akdeniz ile ilgili Rum medyası çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. ABD'ye ait casus uçakların son dönemde Doğu Akdeniz'deki uçuşlarını sıklaştırdığını öne süren Rum medyası, söz konusu gelişmeyi 'Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu' başlıkları ile duyurdu.

'YAVUZ'U GÖZLÜYORLAR'

ABD'ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, 'ABD'ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı' diye yazdı. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığına işaret edilen haberlerde, havada 'Dornier C-146A' tipi 4 farklı uçağın dolaştığı kaydedildi.



İSRAİL'E AİT UÇAKLAR DA BÖLGEDE UÇUŞ YAPIYOR

Rum Fileleftheros gazetesi, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 'Lockheed 130H' uçaklarının da Baf Havalimanı'na indiğini yazdı. Gazete İsrail'e ait 'G550' casus uçağı ile Fransa'ya ait 'NorthopGrumman E2C Hawkeye' uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığını belirtti.

DoğalgazHava KuvvetleriİsrailDoğu AkdenizTürkiye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı