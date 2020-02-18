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5. kattan sarkan eşini son anda yakaladı! Kurtaramadı..

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Şahsın 5. kattan düştüğü anlar ise amatör kameraya yansıdı.

3. Sayfa / 18 Şubat 2020 Salı 21:28
5. kattan sarkan eşini son anda yakaladı! Kurtaramadı..
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Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 736. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen S.K. (55) 5. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı ve ikna çabaları sonucunda balkonda tutunmaya çalışan S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedilirken, yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olayın ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak : İHA

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