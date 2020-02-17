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Van peş peşe sallandı!

Van'ın Tuşba ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün aynı saatlerde de Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

3. Sayfa / 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:34
Van peş peşe sallandı!

Dün akşam saatlerinde 4,7 ile sallanan Van'da yine deprem oldu. Saat 23:16'da Van'ın Tuşba ilçesi yakınlarında yerin yaklaşık 5 km altında gerçekleşen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı.



VAN DÜN DE SALLANMIŞTI

Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem, Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde dün saat 21:02'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelmişti. Van ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara çıkmıştı.

Depremİran

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