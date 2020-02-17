Van peş peşe sallandı!

Van'ın Tuşba ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün aynı saatlerde de Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Dün akşam saatlerinde 4,7 ile sallanan Van'da yine deprem oldu. Saat 23:16'da Van'ın Tuşba ilçesi yakınlarında yerin yaklaşık 5 km altında gerçekleşen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
VAN DÜN DE SALLANMIŞTI
Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem, Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde dün saat 21:02'de Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelmişti. Van ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara çıkmıştı.