Tır ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tatvan-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen tır ile kamyonet çarpıştı.



Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.















Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.