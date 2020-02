Rus savaş uçakları Halep kırsalında iki hastaneyi vurdu

Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 hastaneyi hedef aldı.



Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib'de Kefrenbil beldesi ile Bsankol, Musibin, Erbain, Rami ve Has köyleri, batı Halep kırsalında da Daret İzze ilçesi, Etarib beldesi ve Tukad köylerini vurdu.



Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları, Daret İzze'deki bombardımanda Firdevs ve Kinana hastanelerini hedef aldı.



Saldırı sonucu 2 hastane tamamen hizmet dışı kalırken, 1 hastane bekçisi yaralandı.



Batı Halep kırsalının bir bölümünü ele geçiren Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Afrin-İdlib bağlantısını koparabilmek için Daret İzze'ye ilerlemek istemesi halinde, ilçeye Rus hava saldırılarının artabileceği bildiriliyor.



Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.



Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 'gerginliği azaltma bölgesi' oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.



Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağa hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada rejim unsurlarının, İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin, 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti. Rejim ve destekçileri, bu tarihten itibaren Kefrenbude, Han Şeyhun, Marratünnuman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi, yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.



Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.