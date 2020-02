Ömer Çelik: Rejimin ateşkes ihlali 20 bine ulaştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , AK Parti MYK toplantısı sürerken açıklamalarda bulundu.



Çelik rejiminin ateşkes ihlallerinin devam ettiği belirtirken 'Rejimin ateşkes ihlali 20 bine ulaşmıştır. Rejim saldırganlık içinde. İdlib'de ateşkes yeniden tesis edilmeli.' dedi.



Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;



'Rejimin ateşkes ihlali 20 bine ulaşmıştır. Rejim saldırganlık içinde. İdlib'de ateşkes yeniden tesis edilmeli.



Türkiye terörle mücadele misyonuyla Suriye'de bulunmaktadır. Bazı partilerin il kongrelerinde 'İdlib'de ne işimiz var gibi' yaklaşımlar ortaya konduğunu görüyoruz. Yakın zamana kadar DEAŞ Türkiye ile sınırdaş haline gelmeye çalışıyordu. Ülkemiz topraklarını tehdit eden birtakım saldırılar gerçekleşiyordu. Bugün 30 kilometre bu derinlik olmasaydı, burnumuzun dibinde fiili olarak bir terör devletçiği kurulmuş olacaktı. Şimdi İdlib'de ne işiniz var diyenler, terör devleti kurulmasına neden göz yumdunuz diyeceklerdi.



LİBYA'DA ATEŞKES ÇABALARI



Batı'nın Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Türkiye'nin çabaları dünyada kayda geçmiştir.



Avrupa Birliği, Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacak. Bu bile yaklaşımdaki sağlıksızlığı gösteriyor.'







HİLMİ ÖZKÖK AÇIKLAMASI



Eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ve Hilmi Özkök'ün açıklamalarına ilişkin Çelik:



Bizim siyasi hafızamız kuvvetlidir. Silahlı kuvvetlerden çok sayıda asker çeşitli sebeplerden atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? Ya da devlet tarafından terör örgütü olarak tanınmamış bir takım yapılara sahip olanların hiçbiri atılmıyor muydu? Yıllarca Türkiye'de en çok tartışma konusu olanların bir tanesi ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti yüzünden ya da dindarlığı yüzünden atılmıştır. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Herkes kendi dönemiyle ilgili olarak, kendisinin mükemmel işler yaptığını kendisi dışında herkesin hatalı davrandığını söylemek gibisinden maalesef çok indirgemeci bir yaklaşım üzerinde gidiyor.



EK GÖSTERGE VE İNFAZ DÜZENLEMESİ



Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor.



2004 MGK TARTIŞMALARI



MGK kararları tavsiye kararlarıdır, hükümet bunu değerlendirir. O zamanki belgelere bilgilere baktığınızda toplumun neredeyse tamamı bir sürü kararla suçlanıyordu. Bunlar devletin ilgili kurumları tarafından takip ediliyor. Terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan beri, 7 Şubat MİT krizi, 17-25'te sahte bilgi belgeyle, yaptığı bütün bu faaliyetlere baktığınızda kim bunlarla mücadele etti, kim masum göstermeye çalıştı. Kim o kurumlara destek verdi, kim bununla mücadele etti? FETÖ'ye dönük olarak çok az cümle kuranlar, onları mazur göstermeye çalışanlar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na en saygısız ifadeleri kullanıyorlar. Bu mücadelenin başında Cumhurbaşkanı'mız vardı. Hükümetlerimiz her alanda bununla ilgili en kararlı mücadeleyi vermiştir, bu bir işgal projesidir, yabancı kaynaklı. Bununla kim mücadele ediyor çok açık ve nettir. O zamanki istihbarat havuzlarına bakarsanız toplumdaki belli bir dar çerçeve dışında suçlanmamış kimsenin kalmadığını görürsünüz.







BURHAN KUZU AÇIKLAMASI



'Burhan Hoca'ya sormanız lazım. Biz bir durum ortaya çıktığında bu konuyla ilgili açıklma yaparız ancak iddiaya yanıt veremeyiz. İlgili kurumlar araştırma yaptıktan sonra açıklama yapacaktır. Bizim şu anda bir yorumuz yok.'



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



'Maalesef bu şahıs konuştukça bu konuya girmek zorunda kalıyoruz. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hedefi kimdir? Cumhurbaşkanımız. Türkiye'de özel harekat polislerine, askerlere saldırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'na kartlar açılıpyol verildi. Bakın TBMM'ye, orduya, Külliye'ye saldırıldı ama Kılıçdaroğlu'na yol verildi. Bu nasıl oldu? Bizim yaptığımız her şey dakikası dakikasına belli. Kimsenin utanılacak bir şeyi yok o geceyle ilgili. Utanılacak tek bir şey var, o da Kılıçdaroğlu'nun o gece ne yaptığı. Bu konforlu değerlendirmenin nedeni nedir?'



'Sürekli yargının alanına giren konulara giriyor. Enerjisinin büyük bir kısmını FETÖ'yü hedef almak yerine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak harcıyor. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda asıl sormamız gereken şu. Bakın siyasi eleştiri yapabilirsiniz. Ama seçilmiş bir makamı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelemek milletin iradesiyle kavga etmektir.'



'FETÖ'den çok seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef alıyorlar.'