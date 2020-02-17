Korona insanlara nasıl bulaştı?

Gemideki corona virüsü vaka sayısı 355'e yükseldi. Gemide toplamda 3 bin 700 kişi var. 3 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan gemiden tahliyeler başladı.



ABD, gemide bulunan 400 vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderdi.



YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ



Gemide, isteyen Amerikan vatandaşlarının gemiyi terk edebileceği anonsu yapıldı. Limana 11 otobüs yanaştı. İzin verilecek kişilerin virüs belirtisi göstermemesi gerekiyor.



Kanada, Güney Kore, Hong Kong ve İtalya da vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu. Yolcular ülkelerine döndüğünde de karantinaya alınacak. Bu arada ülkede müşahede altına alınan kişi sayısı da 158 bin 764 oldu. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419. Covid-19 salgını nedeniyle Çin anakarasında son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, bin 933 yeni vaka tespit edildi.



VİRÜS, İNSANLARA BULAŞMADAN ÖNCE YARASALARDAN PANGOLİNLERE GEÇMİŞ OLABİLİR



Çinliler virüs ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde nesli tükenmekte olan pangolinlerin; yeni Corona virüs ile yarasalar ve insanlar arasındaki olası bağlantıyı oluşturduğu iddia edildi. Yani virüs, insanlara bulaşmadan önce yarasalardan pangolinlere geçmiş olabilir.



Yarasalara gelince, bu onlardan geçen ilk virüs vakası değil. Ebola'nın yarasalardan bulaştığı düşünülüyor.



Kaynak : İHA

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