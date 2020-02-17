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Evde mangal yaktı! Gazdan zehirlenerek öldü

Adana'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 17 Şubat 2020 Pazartesi 21:18
Evde mangal yaktı! Gazdan zehirlenerek öldü
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Merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Rıdvan Karataş (51), akşam eve geldiğinde kardeşi Arif Karataş'ı (49) hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arif Karataş'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede Karataş'ın odada yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak : AA

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KarbonmonoksitAdli Tıp Kurumu

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