USD (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05 EURO (Alış - Satış) : 6,54 - 6,56

Esed'den operasyonlara devam sinyali!

Suriye'deki iç savaş devam ederken muhaliflerin elinde bulunan Halep kırsalının rejim güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından Esed açıklamada bulundu. Esed, kontolü dışındaki her karış Suriye toprağının geri alınacağını belirtti ve yaklaşık 1 milyon sivilin göçüne neden olan operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.

Dünya / 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:10
Esed'den operasyonlara devam sinyali!

Suriye rejim güçleri Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep'in batısında pek çok noktada kontrolü sağlamıştı.

KATLİAM SİNYALİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Esed akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esed, 'Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler' dedi.

OPERASYONLAR GÖÇE ZORLUYOR

Esed'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre ise yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar sonucunda sınıra doğru başlayan göç hareketi için çalışmaların başlatıldığını belirtmiş ve sınır bölgesinde briketten evler yapıldığını açıklamıştı.

CumhurbaşkanıTürkiye CumhuriyetiTürkiyeİdlibSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı