Esed'den operasyonlara devam sinyali!

Suriye rejim güçleri Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep'in batısında pek çok noktada kontrolü sağlamıştı.



KATLİAM SİNYALİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ



Esed akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esed, 'Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler' dedi.



OPERASYONLAR GÖÇE ZORLUYOR



Esed'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre ise yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar sonucunda sınıra doğru başlayan göç hareketi için çalışmaların başlatıldığını belirtmiş ve sınır bölgesinde briketten evler yapıldığını açıklamıştı.

