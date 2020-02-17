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Dev firmaya talip var!

Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Ekonomi / 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:53
Dev firmaya talip var!

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, 'Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir.Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.' ifadelerine yer verildi.



KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Temsa, Sabancı Holding tarafından İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satıldıktan sonra üretimini durdurmuş ve konkordato ilan ederek geçici mühlet almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 'Kısa süre sonra Temsa'dan güzel haber alacaksınız' demişti.

Kaynak : AA

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SkodaSabancı Holding

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