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Avrupa Birliği'nden Akdeniz'de operasyon kararı!

AB, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağını duyurdu.

Dünya / 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:34
Avrupa Birliği'nden Akdeniz'de operasyon kararı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacaklarını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından basına açıklamalarda bulunan Borrell, dışişleri bakanlarının Libya konusunda önemli bir siyasi anlaşmaya vardığını duyurdu.



Borrell, uzun tartışmalardan sonra alınan kararın AB'nin bölgede daha fazla rol oynamasının önünü açacağını belirterek 'Siyasi istek olduğu müddetçe hiçbir şey imkansız değildir. Bakanlarla yeni bir siyasi anlaşma üzerinde mutabık kaldık. Bu çerçevede Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağız.' diye konuştu.

Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için 2015'te başlatılan 'Sophia Operasyonu'nun 20 Mart'ta sonlandırılacağını açıklayan Borrell, yeni operasyonun Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamayı amaçladığını ifade etti.

Borrell, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarının yer alacağını aktararak 'Sophia Operasyonu Libya kıyılarını koruyordu. Yeni operasyon daha çok silahların geldiği doğuya odaklanacak.' dedi.

Avrupa Birliğiİnsan KaçakçılığıLibya

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