AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti Meclis'e yeni bir kanun teklifi sundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin ayrıntılarını açıkladı.



Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddeden oluşan bir kanun teklifi vereceğiz. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz. KOBİ'lere finansal destek düzenlemesi yer alacak. İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi getirmiş olacağız. Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak. İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artırılacak.



Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla birikmiş kira borcu olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün içerisinde valiliklerce tahliyelerinin sağlanması öngörülüyor.



Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde de kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içerisinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.



Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırımı getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz.



Kanun teklifimiz, eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa o kanala 419 bin lira, yerel tv olursa 20 bin 953 lira ulusal süreli yayın ise 209 bin 563 lira yerel süreli yayın ise 10 bin 476 lira ulusal radyo ise 104 bin 781 lira internet mecralarında ise 104 bin 781 lira idari para cezaları öngörüyor.

