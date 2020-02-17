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8 yaşında yaşlılıktan öldü

Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip olan 8 yaşındaki Ukraynalı kız organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Güncel / 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:46
8 yaşında yaşlılıktan öldü

Ukrayna'da 8 yaşındaki Anna Sakidon ‘yaşlılık' nedeniyle öldü. Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip kız çocuğu, 8 yaşında olmasına rağmen 80 yaşındaki bir insanın vücuduna sahipti. Ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı. Doktor Nadezhda Kataman, çocuğun ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini açıkladı ve “Progeria tanısı konulan Anna'nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken, kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu” dedi.

GenetikKız Çocuğu

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