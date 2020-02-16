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Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen bombalı terör saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi

Dünya / 16 Şubat 2020 Pazar 21:40
Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde patlama meydana geldi.

Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüSuriye

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