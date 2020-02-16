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Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, Taksim semalarında ilginç görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde adeta dans eden kuşları gören vatandaşlar hem izledi hem de görüntüledi.

Yaşam / 16 Şubat 2020 Pazar 09:20
Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı
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Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımında toplanan sığırcık kuşları eşsiz görüntüler oluşturdu. Birlikte uçarken adeta dans edercesine havada süzülen kuşlar izleyenleri mest etti. Bir yandan Taksim semaları kızıla bürünürken, bir yandan da sığırcık kuşlarının dansı eşsiz görüntüler oluşturdu. Kuşları gören vatandaşlar hem izledi hem de görüntüledi. Kaynak : İHA

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SığırcıkTaksimTaksim Meydanı

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