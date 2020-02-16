Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Taksim Meydanı ve çevresinde gün batımında toplanan sığırcık kuşları eşsiz görüntüler oluşturdu. Birlikte uçarken adeta dans edercesine havada süzülen kuşlar izleyenleri mest etti. Bir yandan Taksim semaları kızıla bürünürken, bir yandan da sığırcık kuşlarının dansı eşsiz görüntüler oluşturdu. Kuşları gören vatandaşlar hem izledi hem de görüntüledi. Kaynak : İHA

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