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NASA astronot arıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar istihdam edeceğini duyurdu.

Teknoloji / 16 Şubat 2020 Pazar 17:17
NASA astronot arıyor

Uzay ajansı 2 Mart'tan itibaren iş başvurularını almaya başlayacak.

Peki, başvuru yapabilmek için hangi şartlar var?

Gerek temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak. Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler arasında yer alıyor. Yeni çıkan astronot kıyafeti Astronun da Ay ve Mars görevlerinde kullanılması bekleniyor.

Kaynak : İHA

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BiyolojiMatematikYüksek LisansMühendislik

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