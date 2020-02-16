NASA astronot arıyor

Uzay ajansı 2 Mart'tan itibaren iş başvurularını almaya başlayacak.



Peki, başvuru yapabilmek için hangi şartlar var?



Gerek temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak. Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler arasında yer alıyor. Yeni çıkan astronot kıyafeti Astronun da Ay ve Mars görevlerinde kullanılması bekleniyor.



Kaynak : İHA

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