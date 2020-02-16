USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

Lüks cipe silahlı saldırı kamerada

Kağıthane’de motosikletli saldırganlar tarafından seyir halindeki lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 16 Şubat 2020 Pazar 14:39
Lüks cipe silahlı saldırı kamerada
Video için tıklayın

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks ciple seyir halinde olan 4 kişi, sokak girişinde bekleyen motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda cipteki Can D. ve Ergin G. yaralandı. Olayın ardından saldırgan arkadaşının motosikletine binerek kaçarken, yaralılar ise taksiyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı ve saldırganın motosikletle kaçtığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokak başında bekleyen silahlı saldırgan seyir halindeki cipe ateş açıyor. Ateşin ardından saldırgan kaçıyor, kaçtığı esnada yere düşüyor. Saldırgan daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçıyor.

(Doğan Can Cesur /İHA) Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisSilahlı SaldırganPolis EkipleriSaldırı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı