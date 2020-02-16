Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında "Harun" kod adlı saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK’lı teröristin bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak : İHA

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