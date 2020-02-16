HDP'li vekilin iddialarına görüntülü yalanlama

HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine skandal bir iddiaya imza attı, polisin bir eve yaptığı baskında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiğini iddia eden Gergerlioğlu'nun iddialarına Şırnak Valiliği'nin videolu yanıtı gecikmedi.
VALİLİK GÖRÜNTÜYLE YALANLADI
Şırnak
Valiliği, polis
ekiplerince düzenlenen terör operasyonu
sırasında İdil
Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 14-15 Şubat'ta savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince terör örgütü
PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Sosyal medyada operasyonda İdil
Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darbedildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
'Gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada görevli ekipler tarafından yapılan kamera
çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Darbedildiği iddia edilen Abdurrahim Şen ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir.' Kaynak : AA
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