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HDP'li vekilin iddialarına görüntülü yalanlama

'Kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir'

3. Sayfa / 16 Şubat 2020 Pazar 16:46
HDP'li vekilin iddialarına görüntülü yalanlama
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HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine skandal bir iddiaya imza attı, polisin bir eve yaptığı baskında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiğini iddia eden Gergerlioğlu'nun iddialarına Şırnak Valiliği'nin videolu yanıtı gecikmedi.

VALİLİK GÖRÜNTÜYLE YALANLADI

Şırnak Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonu sırasında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14-15 Şubat'ta savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyada operasyonda İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darbedildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

'Gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Darbedildiği iddia edilen Abdurrahim Şen ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir.' Kaynak : AA
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