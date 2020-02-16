USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,57

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Yaşam / 16 Şubat 2020 Pazar 10:22
Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Iğdır'ın doğusunda öğle saatlerine kadar aralıklı kar görülecek.

Sıcaklığın düne göre 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 13, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan'da 4 ve Erzurum'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 83, Ergan'da 71 ve Cıbıltepe'de 70 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Hava Sıcaklığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı