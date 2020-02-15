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Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş gelişme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

Güncel / 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:33
Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu hakkında flaş gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

Mahmut ArslanCumhuriyet BaşsavcılığıSabiha Gökçen Havalimanı

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