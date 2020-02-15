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İzmir'de kaçak gri civa ele geçirildi

İzmir'in Foça ilçesinde jandarmanın düzenlediği civa operasyonunda 4'ü satmaya, 4'ü de almaya çalışan toplam 8 kişi gözaltına alındı

Güncel / 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:52
İzmir'de kaçak gri civa ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesi'nde kaçak gri civa satışı yapılacağı bilgisine ulaştı.

SATICI VE ALICILAR YAKALANDI
Eve baskın düzenleyen ekipler, 497 kilo gri cıva ele geçirdi. Ekipler, cıvayı satmaya çalışan N.K., L.Ç., A.D. ve A.K. ile alıcılar R.O., A.Ö., D.A. ve İ.Ç.'yi alışverişi gerçekleştirmek için bir araya geldiklerinde suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden N.K.'nin, jandarmadaki ifadesinde, 12 yıl önce ismini bilmediği bir hurdacıdan döküm sanarak traktöründe ağırlık yapması için bu maddeleri satın aldığını, sonradan gri cıva olduğunu öğrendiğini, arkadaşlarıyla alıcılarla irtibata geçerek satmaya kalkıştığını söylediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA
Ele geçirilen gri civanın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu, numune alınarak İzmir İl Çevre Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

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