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İdlib'de düşürülen rejim helikopterinin enkazı görüntülendi

İdlib'de düşürülen rejim helikopterinin enkazı görüntülendi

Güncel / 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:12
İdlib'de düşürülen rejim helikopterinin enkazı görüntülendi

İdlib'de sivillerin üzerine varil bombaları atan Esed rejimine ait bir helikopter daha Halep kırsalında dün düşürülmüştü. Kuptan el-Cebel mevkindeki cephe hattından geçişi sırasında vurulan helikopter alevler içinde kırsal alana düşmüş helikopterin düşme anı bölge halkı tarafından cep telefonlarıyla görüntülenmişti.

Böylece, İdlib Halep kırsalında, üç günde Beşşar Esed rejimine ait iki helikopter düşürüldü.

TRT Haber ekibi düşürülen ikinci helikopterin enkazına ulaştı.

İdlibHelikopter

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