DSÖ'den korkutan uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.



VAKA SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR



DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Almanya'da devam eden '56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda' Kovid-19'a ilişkin açıklama yaptı. DSÖ'nün, salgında vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, örgütün, uluslararası bir uzman ekibinin salgını anlamak için Çinli meslektaşlarıyla çalıştığını belirtti.



HÜKÜMETLERE 'HAZIRLIKLI OLUN' ÇAĞRISI



Ghebreyesus, 'Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız' diyerek, hükümetlerden, Kovid-19'a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti.



HATA YAPTIKLARINI İTİRAF ETMİŞLERDİ



DSÖ, Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüsle ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptıklarını açıklamıştı.