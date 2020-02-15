Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kapalı Maraş bölgesinde 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'nda konuşuyor:



Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır. Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir



Burası iyi niyetli olarak, tarafımızdan yasak ilan edilmiştir. Daha sonra KKTC'ye devredilmiştir. Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır.



Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında refahı ve ekonomisi için adım atması meşrudur. Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir.



BİLGİ ALINDI



KKTC'deki kapalı Maraş bölgesinde ilk olarak Maraş Emniyet Bölük Komutanlığı'nı ziyaret eden Oktay'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti.



Oktay ve beraberindekileri, burada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer karşıladı.



Kapalı Maraş bölgesine ilişkin Maraş Emniyet Bölük Komutanı Yüzbaşı Gökhan Taşdemir'den brifing alan Oktay, bölük komutanlığının ziyaret defterini imzaladı.



Oktay ve beraberindekiler, daha sonra Yüzbaşı Taşdemir eşliğinde Maraş bölgesini gezerek, bilgi aldı.



'TARİHİ BİR GÜN'



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı toplantıya ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 46 yıl sonra kapalı Maraş bölgesi açılımı hakkında NTV'de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



''Tarihi bir gün olduğu kesin… Belki talihsizliğimiz hemen arkamızdaki manzaramız. Muhteşem bir Doğu Akdeniz manzarası, muhteşem bir coğrafyada olduğumuzu ama aynı zamanda da hemen 74 öncesinde çok ciddi bir ekonominin turizmin merkezi sadece Kıbrıs'ta da değil bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz.

