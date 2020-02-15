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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. İki lideri arasındaki telefon görüşmesinde, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

Güncel / 15 Şubat 2020 Cumartesi 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ile Trump, görüşmede, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Deniz komşusu Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı

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