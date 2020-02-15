Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka

Gelibolu'dan Kumkale'ye kadar bölge bölge görülen beyaz köpüksü ve jelimsi tabakanın kokusuz olması dikkat çekti. Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıkan bu görüntü sonrası tedirginlik yaşayan vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu.



DENİZDEN ÖRNEK ALINDI

Yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki tabakadan numune aldı ve incelenmek üzere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderdi. Laboratuvarda yapılacak olan inceleme sonrası tabakanın hangi sebeple ortaya çıktığı tespit edilecek.



DENİZCİLER, 'SICAKTAN ÖLEN DENİZ ANALARI' DEDİ

Petrol ve kimyasal madde içermeyen tabakanın doğa şartlarına bağlı olarak oluşmuş olabileceği tahmin ediliyor. Çanakkaleli balıkçılar ise konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede hava sıcaklıklarında görülen hızlı değişiklikler sebebiyle denizanalarının ölerek eridiğini ve bu tabakanın ortaya çıktığını iddia ettiler.



DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Çanakkale Boğazı'ndaki bu görüntünün en yoğun olarak 2007 yılının kasım ayı ile 2008 yılının eylül ayı arasındaki süreçte yaşandığı öğrenildi. Hava sıcaklıklarında görülen ani değişimler ve yağışlar sebebiyle sistemde oluşan tatlı su girdisi, ortaya çıkan tablonun önemli faktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.



