Bir ilçe diken üstünde!

Yenişehir'de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi.



Bunun üzerine mezbaha ve hayvan pazarı en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.



Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.







Kaynak : İHA

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