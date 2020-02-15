Bekçilere bıçaklı saldırı!

Olay, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgusu yapan Remzi Z. isimli bekçi, şüphelendiği C.P. isimli şahsın sorgusunu yapmak istedi. Bunun üzerine C.P. isimli saldırgan küfür ettiği bekçiyi bıçakla saldırarak yaraladı. Olayı gören İlker D. ve Fikri D. isimli bekçiler Remzi Z.'ye yardım etmek için geldi. Şüpheli C.P. müdahale eden diğer bekçilere de bıçakla saldırarak iki bekçiyi de yaraladı.



Yaralı bekçi saldırganı bacağından vurarak yakaladı



Kanlar içinde yere düşen İlker D. isimli bekçi, beylik tabancasıyla şüpheli C.P.'yi sol bacağından vurarak ele geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı bekçilere ve saldırgana müdahalede bulundu.



Bekçiler ve gözaltına alınan saldırgan hastaneye kaldırıldı



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bekçiler Remzi Z., İlker D. ve Fikri D. isimli bekçiler Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine, gözaltına alınan saldırgan C.P. ise Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Saldırganın çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi



GBT sorgusu yapan bekçilere bıçakla saldırarak yaralayan C.P.'nin emniyet kayıtlarında tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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