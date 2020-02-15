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Baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

Adana’da baraj kapaklarında kimliği belirsiz erkek bir şahsa ait ceset bulundu.

3. Sayfa / 15 Şubat 2020 Cumartesi 19:44
Baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu
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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Seyhan ilçesinde nehrin üstündeki eski baraj kapaklarında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, cesedi çıkartmak için dalgıç polisler ve CANKUR ekiplerinden yardım istedi.

Cesedin barajdan çıkartıldıktan sonra kimliği belirlenmek ve otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise otopsiden sonra belli olacak. Kaynak : İHA

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CinayetAdli Tıp Kurumu

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