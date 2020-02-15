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Bakan Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, rejimin İdlib'deki saldırılarına ilişkin ''Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Rusya ile diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz'' dedi.

Siyaset / 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:06
Bakan Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da mevkidaşı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rejimin İdlib saldırılarına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Rusya ile diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz. Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak.

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşeceğiz. Rejim bizim sahadaki askerlerimizi de hedef alıyor. Buna müsamaha göstermemiz mümkün değil.''

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