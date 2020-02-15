Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'den, Paris kentine gelen 80'li yaşlardaki Çinli turist, koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 25 Ocak'tan bu yana karantinaya alınmıştı.



AVRUPA'DA İLK ÖLÜM

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, Bichat Hastanesi'nde karantina altında olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirtti. Bu hastanın yaşamını yitirmesiyle Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.



