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Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Fransa'nın başkenti Paris'te, koronavirüsü taşıyan Çinli turist hayatını kaybetti.

Güncel / 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:04
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'den, Paris kentine gelen 80'li yaşlardaki Çinli turist, koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 25 Ocak'tan bu yana karantinaya alınmıştı.

AVRUPA'DA İLK ÖLÜM
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, Bichat Hastanesi'nde karantina altında olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirtti. Bu hastanın yaşamını yitirmesiyle Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

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