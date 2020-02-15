AP fotoğrafı dünyaya geçti! Türk ordusu böyle vurdu

. İdlib yakınlarındaki Binniş Köyü'nde yaşayanlar ise,Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladı. Köylülerden bazılarının askerlerle selfie çektiği, bazılarının ise şehit olan Türk askerlerinin fotoğraflarını taşıdığı görüldü.



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de dün bir rejim helikopterinin daha düşürülmesinin ardından, yeni çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor.



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Şam rejiminin Türk ordusunu hedef alan saldırılarının ardından Türkiye'nin bölgeye askeri yığınak yaptığını aktarıyor.



Ajans, İdlib-Halep arasındaki hatta rejim mevzilerine füze fırlatan Türk askerlerinin fotoğrafını dünyaya servis etti.



AP ayrıca, İdlib yakınlarındaki Binniş Köyü'nde yaşayanların Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladığı fotoğrafları geçti.