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Afganistan’da NATO hava saldırısında 8 sivil öldü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Surhrud ilçesinde, NATO kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü.

Güncel / 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:39
Afganistan’da NATO hava saldırısında 8 sivil öldü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerinin Surhrud ilçesinde Taliban'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini söyledi.

Operasyonda yanlışlıkla sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Soruşturma için bölgeye heyet gönderildi

Hogyani, saldırıyla ilgili soruşturma yapmak üzere bölgeye heyet gönderildiğini aktardı.

Öte yandan Nangarhar İl Şura Vekili Ecmel Ömer ise saldırıda 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Saldırının hangi ülkeye ait uçak tarafından gerçekleştiği henüz açıklanmazken, Nangarhar vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD'nin üssü bulunuyor.

Hava Operasyonu

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