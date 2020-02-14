Ünlü tiyatrocu Erhan Gökgücü hayatını kaybetti!

Tiyatro emekçisi Erhan Gökgücü, hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz Cuma gününden beri hastanede olduğu belirtilen oyuncu, yönetmen ve rejisör, yaşamına sabah saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle veda etti.



Yarın Kocatepe'de gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Karşıyaka'ya gömülecek olan Gökgücü'nün, tiyatro salonunda tören istemediği belirtildi.



Erhan Gökgücü kimdir?



Rejisör, oyun yazarı, oyunculuk, reji eğitmeni ve yönetmen olarak görev yapan Erhan Gökgücü, Devlet Tiyatroları'nda sırasıyla İzmir DT, Trabzon DT (Kurucu ve Sanat Yönetmeni), Adana DT (Sanat Yönetmeni) ve Ankara DT'de çalıştı. 2005 yılında yaş sınırından emekli oluncaya kadar Devlet Tiyatroları Başrejisörü olarak görev yapan tiyatro emekçisi, biri yurt dışından olmak üzere 30'u aşkın ödüle sahip.



‘Giordano Bruno' sahnelemesi sonucu yazar ve rejisör olarak aldığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ‘Aziz Nesin' adına düzenlediği büyük ödülün yanı sıra ‘Promete 1940' oyununun yazarı olarak Hasan Ali Yücel Ödülü'nün de sahibi. Oyunlarında ekseriyetle demokrasi ve düşünce özgürlüğü temasını işleyen Gökgücü, yaşamı boyunca birçok sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yönetiminde bulundu. Gökgücü, halen 10 yıldır yürüttüğü Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği başkanı olarak görev yapıyordu.

